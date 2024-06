Primo giorno d'estate ancora sotto la pioggia

Come anticipato ieri, il maltempo non si arresta nemmeno con l'arrivo ufficiale dell'estate. Un vortice depressionario in discesa già oggi dalle isole britanniche punterà il Nord Italia anche nel corso del weekend e si isolerà tra il Nordovest e l'alto Tirreno, posizionandosi lungo il fianco destro dell'anticiclone in espansione dall'Atlantico. Oltre a portare un'intensificazione dell'instabilità al Nord e su parte del Centro, sarà anche causa di un generale ridimensionamento delle temperature, destinate a calare fin sulle regioni meridionali, interrompendo l'ondata di caldo. Ecco nel dettaglio il tempo previsto a Como per il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Sabato 22 giugno (sole)

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3613m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 23 giugno (pioggia)

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3093m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì 24 giugno (Pioggia)

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3472m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 25 giugno (pioggia)

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3432m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.