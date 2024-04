Vento forte, temporali e possibili grandinate: prosegue l'allerta meteo su Como e provincia

Prosegue l'allerta meteo a Como e in Lombardia anche oggi 1 aprile: codice arancione per rischio idrogeologico (livello di pericolo tre su quattro). In vigore anche una allerta codice giallo (pericolo due su quattro) per rischio idraulico, temporali e vento forte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. A Como le precipitazioni più intense, come riportato da 3Bmeteo, a partire dalle 17, possibile anche grandine di medie-piccole dimensioni. Da domani dovrebbe tornare il bel tempo.

Dopo i danni dovuti alla bomba d’acqua di sabato 30 marzo, nella notte tra Pasqua e Pasquetta sembrerebbe non ci siano stati grossi disagi, a parte le forti raffiche di vento intorno alle 4 del mattino che hanno causato qualche danno anche a Como. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza fino a questa mattina sono stati 865 gli interventi di soccorso tecnico in Lombardia.

Il comunicato della protezione civile

"Tra il pomeriggio e la serata di oggi 01 aprile saranno possibili rovesci e temporali sparsi sui rilievi prealpini ed alpini, in transito da Ovest verso Est. I fenomeni convettivi potranno estendersi anche alle zone di Pianura, specie quelle occidentali e centrali, favoriti dalla convergenza di venti freschi da Nord con quelli più umidi e caldi da Sud, con possibile grandine di medio-piccola dimensione e locale rinforzo dei venti. Fenomeni previsti in generale attenuazione e/o estinzione in serata. Tali nuove precipitazioni, seppur arealmente disomogenee per intensità, potrebbero aumentare localmente il grado di pericolo delle precipitazioni sull’intera giornata, specie sulle zone prealpine e sulle Orobie".