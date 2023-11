Freddo nel Comasco: raggiunte temperature anche sotto lo zero

Il gelo ha cominciato a far sentiure la sua morsa a Como e provincia. Le temperature minime sono scese fino a sfiorare lo zero in diverse località, o addirittura in qualche caso sono andate sotto lo zero. E' accaduto, per esempio a Carimate dove la centralina meteo installata in zona Vedroni ha registrato la minima di -0,8° alle ore 8.35 della mattina del 25 novembre 2023 (dati forniti dal Centro Meteo Lombardo). Un'altra località dove la lineeta di mercurio è scesa sotto lo zero è la Colma di Sormano: qui la stazione meteo ha registrato -1,4° alle ore 7.34.

Temperature di poco sopra lo zero, invece, a Guanzate (1,1° alle ore 8.20), Mariano Comense (2,4° alle ore 17.50), Casasco d'Intelvi (1,4° alle 7.20) e Fino Mornasco (1,5° alle ore 8.19).

“Almeno fino ai primi giorni di dicembre l’Europa rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo, che coinvolgerà anche l’Italia” – afferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – avremo dunque nuove fasi di maltempo soprattutto al Centrosud con rovesci, temporali e nevicate in Appennino anche a quote medio-basse su quello centro-settentrionale, il tutto in un contesto climatico spesso invernale. Tuttavia anche il Nord potrebbe venire periodicamente coinvolto dalle precipitazioni, che stante le basse temperature risulterebbero nevose a quote molto basse. Non sono dunque da escludersi soprese bianche, ma si tratta di una linea di tendenza estremamente delicata e che data la distanza temporale richiederà ulteriori analisi e conferme”.