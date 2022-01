La provincia di Como nella morsa del gelo, toccati i -6°: l'elenco delle zone più fredde

Il territorio della provincia di Como nel corso della notte e della mattina del 13 gennaio 2022 è stato stretto dalla morsa del gelo. In diverse zone, soprattutto a bassa quota e nelle brughiere, ci sono state forti gelate con temperature che sono scese al di sotto addirittura dei -6 gradi. Stando ai dati forniti dalle centraline associate al Centro Meteo Lombardo, il record è stato registrato a Bulgarograsso alle ore 7.49 con la temperatura che ha toccato i -6,7°. Forti gelate, soprattutto al mattino presto anche a Vertemate e Merone, ma la lineeta di mercurio è scesa sensibilmente sotto lo zero in numerose altre zone del Comasco. Nel capoluogo il record è stato registrato in zona Rebbio (-3,9°). Stando alle previsioni per la giornata di domani, 14 gennaio, le temperature minime saranno simili a quelle odierne se non addirittura più fredde.

Qui di seguito l'elenco in ordine alfabetico dei Comuni in cui le centraline meteo hanno rilevato le temperature più fredde.

Albiolo -1,2° alle ore 8.23

Anzano del Parco -1,6° alle ore 7.21

Albese con Cassano -1,9° alle ore 6

Alzate Brianza -1,8° alle ore 5.16

Arosio -3,8° alle ore 7.22

Bregnano -1,2° alle ore 3.15

Bulgarograsso -6,7° alle ore 7.49

Cadorago -1,9° alle ore 7.52

Cantù Cascina Amata -4,8° alle ore 4.19

Lurago d'Erba (Careggiola) - 5,2° alle ore 7.25

Carimate (depuratore) -4,6° alle ore 8.39

Carimate (Vedroni) -6,1 alle ore 8.24

Caslino al Piano -1,6° alle ore 7.30

Casnate con Bernate -3,6° alle ore 8.39

Colma di Sormano -2,6° alle ore 1.22

Como Rebbio -3,9° alle ore 3.56

Fino Mornasco (depuratore) -5,1° alle ore 7.12

Gravedona (ospedale) -0,8° alle ore 5.54

Guanzate -4,8° alle ore 8.10

Inverigo -4,2° alle ore 7.50

Lomazzo -2,2° a mezzanotte

Menaggio (Loveno di Menggio) -2,7° alle ore 8.35

Mariano Comense (depuratore) -6,3° alle ore 8.26

Merone (depuratore) -6,1° alle ore7.51

Monguzzo -4,6° alle ore 6.33

Mozzate -3,8° alle ore 7.05

Olgiate Comasco -5,1° alle ore 6.52

Pian di Spagna -5,2° alle ore 7.04

Porlezza -4,1 alle ore 8.51

Valmorea -4,2° alle ore 8.11

Verzago -4,8° alle ore 7.30

Villa Guardia -4,2° alle ore 7.03