Da metà settimana irrompe l'autunno

Quella di oggi a Como sarà una bella giornata soleggiata grazie a correnti stabili settentrionali, seppur molto fresche. Cieli in prevalenza poco nuvolosi fatta eccezione per qualche annuvolamento sul mantovano. Clima decisamente frizzante all'alba con qualche foschia o banco di nebbia in pianura, e temperature minime fino a 6-7°C.

Cosa dicono gli esperti di 3Bmeteo

La nuova settimana vedrà generali condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo locali foschie o banchi di nebbia in pianura al primo mattino; poi da metà settimana un impulso di aria fredda irromperà da Nord ma non avrà effetti in termini di precipitazioni in Lombardia visto l'ingresso troppo orientale, ad eccezione di qualche addensamento nuvoloso, specie in prossimità delle Alpi. Il clima sarà comunque piuttosto frizzante per il periodo, con temperature minime che scenderanno ulteriormente nella seconda parte di settimana.

La tendenza

Andrà quindi lentamente attenuandosi l'irruzione fredda dal Nord Europa con una residua instabilità che si attarderà al Sud e sul medio Adriatico nella seconda parte della settimana. Avvicinandoci al weekend invece potrebbe tornare a rimontare un campo di alta pressione dall'Europa occidentale verso quella centrale, con una conseguente stabilizzazione del tempo anche sull'Italia.