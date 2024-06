Maltempo senza tregua, stasera forti temporali: possibili grandinate e nubifragi

Continua il maltempo in Lombadia che si concentra soprattutto nelle ore serali. La protezione civile ha emesso per oggi 12 giugno una doppia allerta anche per Como e provincia: arancione per i temporali forti e gialla per rischio idrogeologico. Ieri molte criticità in alcune città della Lombardia, tra cui Blevio, ma la situazione più critica si è registrata a Cernusco sul Naviglio dove sono stati inviati i sommozzatori del 115 per evacuare alcuni abitanti da un'abitazione di via Italo Svevo. Sono stati monitorati il Seveso e il Lambro, che nonostante il loro ingrossamento non sono esondati. Oggi l'allerta è valida dalle 18 fino a nuovo aggiornamento.

A Como, secondo 3Bmeteo (sempre in aggiornamento) il temporale dovrebbe arrivare intorno alle 17 mentre nell'erbese dalle 18 in maniera più intensa.





Il comunicato della protezione civile

"Nel corso del pomeriggio di oggi 12 giugno, scrivono, prevista l'attivazione di rovesci e fronti temporaleschi, a partire dalle zone occidentali e meridionali della , in estensione verso Est o Nord-Est. Fenomeni in intensificazione in serata con temporali frequenti, anche di forte intensità, in transito dalle pianure occidentali e meridionali verso le zone prealpine. In tarda serata i fenomeni più intensi tenderanno ad attenuarsi sulle zone occidentali, mentre potranno persistere nella notte di giovedì sulle zone centro-orientali. Si segnalano possibili locali cumulate tra 50 e 90 mm nelle 12 ore su pianura e Prealpi. Venti localmente forti durante gli eventi convettivi più intensi.

Per la prima parte della giornata di domani 13 giugno attesi rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata, più probabili sulle zone meridionali e centrali della Lombardia, in transito verso Est. Prevista nuova instabilità nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi, ed occasionale interessamento anche delle pianure. Fenomeni convettivi in generale attenuazione ed estinzione in serata.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 13/06 per l'eventuale emissione di codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata".