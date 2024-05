In arrivo un forte temporale a Como

Dopo una raggiante domenica di sole torna la pioggia e in particolare a Como un forte temporale. Questo accadrà domani lunedì 27 maggio. Come riportano gli esperti di 3Bmeteo domani a Como la giornata comincerà con cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. Il temporale più forte sarà, secondo le previsioni, dalle 18 alle 19 di domani.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3042m. Allerte meteo previste: pioggia.