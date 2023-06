Fino a quando ci saranno forti temporali a Como

Ben due vortici,uno sull'Atlantico (ex ciclone Oscar) e uno sulla Polonia, tendono ad avvicinarsi puntando il nostro Paese. L'abbraccio tra le due circolazioni avrà luogo mercoledì, ma il nuovo vortice inizierà ad approfondirsi già oggi, martedì 13 giugno.

"Sono due masse d'aria, spiega Carlo Migliore di 3Bmeteo, molto diverse tra loro: quella di matrice atlantica è caldo-umida, mentre quella nord europea è fredda, soprattutto in quota. Questo significa forti contrasti termici e, tanto per non cambiare, forti temporali con rischio di nubifragi e grandine. L'esordio di questa nuova fase è attesa per martedì: e iniziamo proprio da martedì a vedere come sarà, nelle sue linee generali il tempo sull'Italia.

La giornata di martedì si aprirà, appunto, con tempo instabile e temporalesco al Nordovest, in realtà già stanotte sono attesi i primi forti temporali al Nordovest. Questa marcata instabilità si estenderà i giornata anche alle regioni centrali tirreniche e sarà supportata da una instabilità pomeridiana diffusa su tutte le aree interne del Centro e del Sud. Molti temporali quindi con dettagli che troverete come sempre all'interno delle nostre pagine specifiche".

Meteo a Como

A Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3289m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Anche mercoledì 14 giugno previsti piogge e temporali, specialmente nelle fasce serali. Giovedì e venerdì le precipitazioni (sempre nelle prime ore della mattinata o di notte) andranno ad attenuarsi e la prima giornata di sole dovrebbe essere venerdì. Nel weekend è previsto sole e le temperature saliranno oltre i 30°.