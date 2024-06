Estate assente, un'altra settimana di forte instabilità a Como

Un vortice depressionario sta segnando il passo ad est della Corsica e intorno al suo centro si sviluppa una perturbazione che sta interessando parte delle regioni centro-settentrionali con episodi di instabilità anche forte soprattutto domani. Ma non ci sono buone notizie in vista del prossimo weekend (anche se è presto per avere previsioni precise, se ne saprà di più da metà settimana in avanti): un nuovo vortice atlantico potrebbe raggiungere la Penisola riportando condizioni di marcata instabilità anche a Como a partire dalla giornata di sabato. Ma vediamo ne dettaglio come andranno questi primi giorni di un'estate che sembra proprio volersi far desiderare.

Martedì 25 giugno

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3468m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 26 giugno

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3418m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 27 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3873m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 28 giugno

cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4413m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Weekend (tendenza da verificare)

Sabato 29 giugno

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 37mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4217m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 30 giugno

nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4115m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.