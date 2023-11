Rischio nuova esondazione a Como: il lungolago riapre

Paratie sì, paratie no. Lungolago chiuso e poi riaperto.

Con la nuova valutazione fatta in tarda mattinata la Locale di Como ha comunicato che a fronte della crescita del Lago che si è stabilizzata attorno ai 145 cm e del funzionamento del sistema di pompaggio a massimo regime, è stato possibile ripristinare le condizioni minime di sicurezza per il transito veicolare. Il lungo lago è stato riaperto alle ore 10.30. Rimane garantito il transito all'interno della ZTL (via Rodari-via Cairoli) e sulla corsia preferenziale. È chiesto di moderare la velocità e procedere con cautela. Le paratie mobili sono ancora sulla carreggiata.

Stamattina presto al contrario, la polizia Locale di Como aveva annunciato che il Lungolago era chiuso perché il livello dell'acqua stava crescendo e non si escludeva una nuova esondazione. Per restare sempre aggiornati sulla situazione attenzionate la pagina della polizia Locale.

Le previsioni per i prossimi giorni

Una piccola tregua, ma già dalla prime ore di domani giovedì 2 novembre, il tempo peggiorerà notevolmente al Nord, con piogge e rovesci in Lombardia, Liguria, alto Piemonte, Valle d'Aosta e Triveneto, in intensificazione e in estensione al resto del Nordovest. Tra il pomeriggio e la sera, spiegano gli esperti di 3Bmeteo, ulteriore peggioramento al Nord con piogge e temporali che entreranno nel vivo, divenendo anche di forte intensità su Levante Ligure, Lombardia e regioni nordorientali, con possibili nubifragi e criticità idro-geologiche su Spezzino, alte pianure e Alpi lombardo-venete e Friuli VG, dove gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere punte di 100/150mm nell'arco delle 24 ore. Nevicherà sulle Alpi anche sotto i 2000m.

Previsioni a Como

Se per oggi 1 novembre sono previste poche piogge da domani scatterà la nuova allerta: a Como è prevista una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Con l'intensificarsi delle precipotazioni arriva anche la possibilità concreta di una nuova esondazione del Lago di Como che, sebbene in queste ore stia scendendo, è ancora 25 centimetri oltre la soglia di esondazione e le abbondanti piogge in arrivo potrebbero essere decisive.