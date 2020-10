Lago di Como, alto rischio di esondazione: cresce 3 cm all'ora

Come spesso accade dopo violente e persistenti perturbazioni, le acque del lago di Como stanno invadendo le strade e c'è il concreto rischio di un'esondazione. Il livello, al momento cresce di 3 cm all'ora e una delle corsie del lungolago non è più percorribile. L'Assessore alla Protezione Civile, Elena Negretti, ha spiegato che ci sarà una tregua verso mezzogiorno ma poi si attendono grossi carichi di acqua, motivo per cui si stanno preparando passerelle per i pedoni, sacchi (almeno 60) e birilli.

