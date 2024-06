Emessa una nuova doppia allerta meteo su Como e provincia per temporali e dissesti

Ancora pioggia, rovesci e perturbazioni in Lombardia. Su Como e provincia è stata emessa oggi una nuova allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico, considerando anche che il terreno è molto provato dalle precipitazioni degli scorsi giorni, pressoché ininterrotte. L'allerta della protezione civile parte a mezzanotte di oggi e sarà valida anche per la giornata di domani, sabato 15 giugno. A Como domani, come riporta 3bmeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3443m

L'allerta della protezione civile

"Nel corso della seconda parte della giornata di oggi 14/06 sulla Lombardia sarà presente nuvolosità variabile con possibili piovaschi sparsi sui rilievi alpini e prealpini. Isolati rovesci attesi nel corso del pomeriggio sul Nordovest, possibili ma meno probabili sulla pianura occidentale; in serata in relativa intensificazione sul Nordovest e sull'alta pianura occidentale. Nel complesso precipitazioni sparse con valori compresi tra 1-5 mm e cumulate isolate fino a 10-15 mm.

Per tutta la giornata di domani 15 giugno sulla Regione è previsto tempo perturbato, con fase acuta tra la notte ed il pomeriggio, prevalentemente sui settori di Nordovest, Prealpi Centrali e fascia alpina. Minore insistenza del maltempo è possibile su Prealpi Orientali ed alta pianura occidentale mentre sul resto della Lombardia non sono previsti accumuli significativi; nel tardo pomeriggio-sera le precipitazioni saranno in attenuazione, poi in rapido esaurimento nella tarda serata. Sul Nordovest e sui rilievi centrali, tra notte e mattino, la stazionarietà delle precipitazioni e la presenza di componente convettiva potranno produrre accumuli localmente più consistenti, con valori localizzati di 30-60 mm/12h e 50-90 mm/24h, in particolare sui settori prealpini occidentali ed in misura minore su Valchiavenna e Media-Bassa Valtellina. Venti moderati meridionali o occidentali, con rinforzi sui settori occidentali e sui rilievi, soprattutto tra notte e mattino".