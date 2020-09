I danni del maltempo: alberi abbattutti e allagamenti a Como e provincia

Numerosi interventi dei vigili del fuoco su quasi tutto il territorio provinciale di Como. Tante le segnalazioni di allagamenti e alberi abbattuti a causa del forte maltempo che si sta abbattendo nel corso della mattina adel 25 settembre 2020. In via Fabio Filzi a Como una grossa parte di un albero a ridosso delle case comunali ha ceduto ed è caduta a terra. Si tratta di una pianta la cui pericolosità era già stata più volte segnalata in passato.

I pompieri sono dovuti intervenire anche in molte parti della Bassa Comasca, come Lomazzo e Bizzarone, dove è stato richiesto il loro intervento a causa soprattutto di piante pericolanti o abbattute dal vento.

