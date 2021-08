Como, weekend con l'afa: torna l'anticiclone africano. Le previsioni

Ci aspetta un fine settimana all'insegna di un nuovo anticiclone africano che gradualmente, a partire da venerdì e toccando il suo apice domenica, farà alzare le temperature. Sabato e domenica è prevista l'allerta afa nel Comasco ma le temperature non saliranno ai livelli della scorsa settimana. Inoltre già da lunedi' 23 agosto sono previste piogge e temporali per cui ci saranno subito 4 o 5 gradi in meno. Quindi un sabato e domenica in allerta afa, e poi un nuovo crollo: un agosto, come spesso accade, piuttosto instabile a livello meteo. Ecco le previsioni del fine settimana grazie a 3Bmeteo

Sabato 21

A Como dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4048m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Prealpi comasche

SABATO: Poche novità sulle regioni di Nord Ovest. Altra giornata estiva e in prevalenza soleggiata in Lombardia. Clima caldo, valori massimi diurni intorno ai 31-32°C in pianura.

Domenica 22

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4131m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Prealpi comasche

DOMENICA: L'anticiclone sul Mediterraneo garantisce una giornata ancora in prevalenza stabile e soleggiata in Lombardia. Verso sera possibilità di qualche temporale di calore sui settori alpini. Clima caldo e un con afa in aumento, massime fino a 33-34°C sulle pianure meridionali.

Da lunedi' 23 per almeno 3 giorni sono prebiste piogge e qualche temporale ma non è presente, al momento, alcuna allerta meteo.