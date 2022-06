Como e provincia, attenzione al vento forte: raffiche fino a 90 km/h

Nuova allerta per Cono e provincia, questa volta non per temporali (il sole dovrebbe splendere da oggi e per tutto il fine settimana) ma per il vento forte. La Protezione Civile ha diramato per oggi 9 giugno questo comunicato, valido fino alle 21 (verificare gli aggiornamenti):

"Per la giornata di oggi 09/06 si prevede un rinforzo del vento da Nord in quota e nel corso del pomeriggio anche sulla Pianura Occidentale ed Oltrepò Pavese, con fase di massima intensità prevista tra tardo pomeriggio e sera. Sarà possibile un breve episodio di foehn anche su Nodo idraulico di Milano e Pianura Occidentale. Alle quote superiori agli 800-1000 m, le raffiche potranno raggiungere punte di 80-90 km/h. In pianura raffiche possibili fino a 60-70 km/h. Su Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi Orientali il rinforzo del vento seguirà una dinamica leggermente differente, con direzione proveniente da Nord/Nord-est e fase di massima intensità prevista in serata. Inoltre dal tardo pomeriggio è prevista la formazione di brevi rovesci o isolati temporali. I fenomeni, il cui possibile innesco potrebbe collocarsi tra le Prealpi orientali e la bassa Valcamonica evolveranno rapidamente verso Sud coinvolgendo la Pianura Orientale con possibili sconfinamenti sulle Orobie e sulla Pianura Centrale. Le precipitazioni, generalmente di debole o moderata intensità, tenderanno ad esaurire definitivamente entro sera. Non si esclude la possibile formazione di locali e brevi grandinate con chicchi di piccole dimensioni (inferiori a 1 cm di diametro) nella fase iniziale del peggioramento, più probabile sulle Prealpi Centro-Orientali. Sulle Alpi di confine restano possibili locali piogge o rovesci di debole intensità.

Nelle prime ore di domani 10/06, insisterà ancora della residua ventilazione settentrionale su Alpi, Prealpi e Pianura Occidentale con raffiche massime fino a 50-60 km/h, in particolare lungo le sponde meridionali del Lago di Garda. Attenuazione entro le ore centrali del giorno."

Como, le previsioni per oggi 9 giugno

A Como, secondo gli esperti di 3Bmeteo, oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3043m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.