Como, un giorno di tregua, poi di nuovo allerta temporali. Le previsioni meteo

Calo delle temperature: mercoledì la massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C. Mercoledì 4 nuova allerta per temporali

Giornata di tregua oggi, lunedì 2 agosto, in prevalenza soleggiata e asciuttain tutto il Comasco. Nubi irregolari in transito e qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi con valori fino a 30°C.

Vediamo un pò piu nel dettaglio quali sono le previsioni del tempo a Como e provincia per i prossimi giorni.

Martedi' 3 agosto

A Como domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3322m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Zona prealpi comasche

MARTEDI': Giornata instabile in Lombardi con rischio di qualche temporale già nelle ore notturne specie tra rilievi e alte pianure. Tra pomeriggio e sera nuova diffusa instabilità su tutta la regione con rovesci e temporali anche di forte intensità. Temperature stabili, massime sotto i 30.

Mercoledi' 4 agosto

A Como dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 37mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3366m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Zona prealpi comasche

MERCOLEDI': Passata l'ennesima linea instabile, segue una giornata di Sole sulla Lombardia. Nubi irregolari solo sui rilievi, ma senza particolari conseguenti in termini di precipitazioni. Clima estivo, sui 27-28°C.

Fonte: 3B Meteo