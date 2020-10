Como dopo le forti piogge: necessarie transenne sul lungolago, monitorati i torrenti

Da ieri sera, 26 ottobre, la protezione civile, Polizia locale e settore Reti stanno monitorando il torrente Cosia e la roggia Segrada (zona Bassone) a causa delle forti piogge. In mattinata sono previsti piccoli lavori di ripristino e pulizia degli argini.

Stamattina si è reso necessario posizionare delle transenne per garantire il passaggio dei pedoni dato l’innalzamento del livello del lago. In questo momento il lungolago rimane percorribile, anche se il livello del lago sta salendo lentamente. La situazione viene tenuta monitorata, si raccomanda di prestare attenzione. Sono state posizionate anche delle passerelle per agevolare i pedoni.

