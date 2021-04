Raffiche di vento fino a 90km/h a Como e in tutta la Lombardia: allerta meteo

Dalle 6 alle 18 di martedì 6 aprile in tutta la Lombardia ci saranno forti raffiche di vento, che in alcune zone raggiungeranno i 90 chilometri orari. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione per rischio di vento forte. In queste condizioni sono sconsigliate le passeggiate nelle zone alberate, per il rischio caduta rami dagli alberi.

Le previsioni meteo

Il bollettino del Pirellone mette in guardia da un "transito di una fredda depressione proveniente da Nord. Dalle prime ore della notte del 06/04, vento in rinforzo fino a forte da Nord su Alpi e settori occidentali, dalla tarda mattinata moderato da est sui settori centro orientali della Pianura", si legge nelle previsioni.

"Su Alpi e Prealpi occidentali, oltre i 500/800 metri di quota, possibili valori di vento medio orario sora i 40 km/h. Raffiche in generale possibili fino a 70 km/h sui settori occidentali, localmente anche fino a 90 km/h, in particolare su Valchiavenna, Prealpi occidentali e parte più occidentale della pianura al confine con il Piemonte, raffiche fino a 50 km/h sui settori centro-orientali", spiegano gli esperti della protezione civile regionale.

"Generale e graduale attenuazione dalla sera. Nel pomeriggio non sono esclusi isolati o al più sparsi rovesci tra Prealpi e Pianura. Drastico calo termico in poche ore, in quota fino a -10/-12 °C in 12 h, sulla Pianura fino -5/-8 °C in 24 h".