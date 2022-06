Maltempo a Como e provincia: nuova allerta meteo per temporali forti

Un ponte del 2 giugno con condizioni meteo instabili e la protezione civile ha diramato l'allerta di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' a Como e provincia e in altre zone della Lombardia.

Nelle prossime ore nella nostra regione è attesa una nuova ondata di maltempo, con piogge e temporali anche forti a partire dalla mezzanotte di venerdì 3 giugno.

Le previsioni

"Un flusso in quota dai quadranti occidentali mantiene, per la giornata di oggi 2 giugno, condizioni di debole instabilità per lo più a ridosso dei rilievi alpini e settori di alta pianura, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, tali precipitazioni saranno meno probabili o isolate su bassa pianura e appennino - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia -. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali e occidentali sui settori Retici".

"Un flusso in quota da Sudovest porterà, nella giornata di domani, 3 giugno, ad un graduale aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse già tra notte e mattina sui settori occidentali, tendenti a diffuse nel pomeriggio, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini - hanno puntualizzato gli esperti -. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale e potranno risultare di debole o moderata intensità. Precipitazioni in attenuazione ed esaurimento verso sera. Sui settori alpini più settentrionali rinforzi di vento dai quadranti occidentali con raffiche fino a 60 km/h tra mattina e tardo pomeriggio".