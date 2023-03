A Como e provincia raffiche di vento fino a 100 km/h: scatta l'allerta

Qualche precipitazione oggi, domenica 26 marzo a Como e provincia anche se assolutamente non sufficienti per uscire dall'allarme siccità. La protezione civile ha però emesso per il nostro territorio un'allerta meteo per vento forte a partire da domattina 27 marzo alle ore ) fino a sera.

Allerta meteo della protezione civile per vento forte a Como e provincia

"Dal primo mattino di domani 27 marzo - scrivono sul comunicato - e? atteso un generale rinforzo della ventilazione sul territorio regionale, con raffiche piu? sostenute inizialmente sui settori alpini ed in successiva rapida estensione alla pianura e all'Appennino; la fase di massima intensita? e? prevista nel pomeriggio, e sara? seguita da una graduale attenuazione partendo dalle zone di pianura.

Sulla pianura centro-occidentale si potranno registrare i fenomeni piu? sostenuti (vento medio fino a 40-50 km/h, raffiche fino a 60-80 km/h) e la ventilazione potra? risultare anche a carattere di foehn. Sui settori alpini e prealpini le raffiche piu? intense sono previste in quota e nelle valli esposte, con punte localmente fino a 70-90 km/h; al di sopra dei 1500 metri si potranno raggiungere raffiche di 90-100 km/h. Dalla serata progressiva attenuazione a tutte le quote".

Il meteo a Como domani 27 marzo

A Como domani, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1731m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.