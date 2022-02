Meteo, neve in arrivo su Como e provincia: allerta della Regione

La protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un avviso di criticità per rischio neve (codice giallo) valido dalle 18 di lunedì 14 febbraio fino alle 11 di martedì 15 (salvo ulteriori aggiornamenti) che vede compreso anche il territorio Comasco.

Particolare attenzione alla fascia prealpina (in alcune zone ha già cominciato a nevicare) ma la neve potrebbe raggiungere anche le pianure, come riporta la comunicazione della Protezione Civile: "Quota limite delle nevicate inizialmente attorno a 800 metri su Alpi e Prealpi, in diminuzione nel corso della notte fino a quote collinari. Non si esclude la possibilità di precipitazioni a carattere nevoso nel corso della notte anche sulla Pianura..."



Attesi accumuli attorno ai 10 cm fino a 1000 metri di quota; su Orobie, Valcamonica e Prealpi Bresciane in particolare le precipitazioni insisteranno più a lungo e localmente saranno possibili accumuli attorno a 20-30 cm a quote a partire da 1000-1200 metri.

Gli esperti di 3bMeteo per Como città: "Tra la sera e la notte possibile pioggia mista a neve per qualche ora - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino - poi ritorno a pioggia nel corso della notte. Nel pomeriggio di martedì graduali schiarite in arrivo, fino ad ampi rasserenamenti in serata. Le temperature in città scenderanno fino a +1°C nella notte, mentre martedì pomeriggio, grazie alle schiarite che diverranno sempre più ampie, saliranno fino a 6/7°C".

Si precisa che nelle aree urbane per via delle maggiori temperature gli accumuli potrebbero risultare meno significativi. A partire dal pomeriggio di domani 15/02, fenomeni in esaurimento.