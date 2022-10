Maltempo su Como: rischio idrogeologico. Nuova allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per Como e provincia, per rischio idrogeologico. L'allerta gialla per il nostro territorio inizierà alle 6 del mattino del 9 ottobre, fino a aggiornamenti.

Il comunicato della Protezione Civile

Lo spostamento verso i Balcani dell'area di alta pressione che ha generato il tempo stabile e le temperature miti di questi giorni, lascera? spazio all'approfondimento di una circolazione depressionaria dall'Atlantico, a cui sara? associato un aumento generale delle nubi e della probabilita? di precipitazioni. Le prime deboli precipitazioni sono attese, in forma sparsa, dalla serata di oggi 08/10 a partire dai settori alpini, prealpini e di pianura occidentali, salvo poi estendersi localmente anche ai restanti settori regionali gia? entro la nottata. L'attivita? convettiva e? prevista scarsa o assente, una maggiore probabilita? di rovesci sara? possibilie sui settori prealpini.

Per la giornata di domani 9/10 sono attese precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci, piu? insistenti sui settori di pianura e prealpini occidentali. Sono previste piogge da deboli a moderate insistenti per l'intera giornata, non escludendo una debole attivita? convettiva sulle zone occidentali della Regione. I fenomeni temporaleschi sono attesi maggiormente probabili (pur rimanendo in un contesto di bassa probabilita?) tra mattina e pomeriggio. Per quanto riguarda i settori occidentali si sottolinea che, seppur siano attese precipitazioni areali tra i 20 e i 40 mm, non sono escluse cumulate in forma isolata tra 50-70 mm su laghi e prealpi varesine e fino a 30-50 mm su Lario e prealpi occidentali e settori settentrionali e occidentali del nodo idraulico di Milano.