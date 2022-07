Como, in arrivo i temporali ma l'afa resta opprimente: temperature fino a 37°

Qualche rovescio è possibile già da stasera lunedì 4 luglio in Lombardia, sia su Alpi e Prealpi che in pianura. L'anticiclone africano, come indicano gli esperti di 3bmeteo, comincerà ad indebolirsi dall'inizio di questa nuova settimana e al suo posto subentreranno correnti più umide ed instabili dai quadranti occidentali che raggiungeranno la Lombardia portando qualche temporale già dalle prime ore di lunedì sulle Alpi. Continuerà però a fare molto caldo con temperature massime fino 34/36°C in pianura e clima afoso.

"Saranno da preventivare, in questa occasione, fenomeni localmente intensi e accompagnati da grandine, nubifragi e colpi di vento, destinati a protrarsi anche nella notte su martedì. La giornata poi proseguirà in prevalenza soleggiata, salvo ancora un po' di variabilità diurna sulle Alpi. Le temperature si manterranno elevate, pur abbassandosi di alcuni gradi, ma con massime sempre superiori ai 30°C in pianura. Nei giorni successivi le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali, facendo affluire aria relativamente più fresca ed instabile responsabile di altri temporali tra mercoledì serra e giovedì, anche forti e con temperature in diminuzione, tanto che le massime che a stento supereranno i 30°C sulle aree pianeggianti"

Como previsioni per lunedì 4 luglio

A Como oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Prealpi Comasche

Temporali in nottata su Alpi e Prealpi. Instabilità anche nel pomeriggio, con temporali sparsi anche in pianura. Pausa serale, ma peggiora nuovamente in tarda serata, con temporali diffusi. Molto caldo, con temperature massime fino a 36-37°C e minime oltre i 20°C in pianura.

Martedì 5 luglio

A Como domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4117m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi Comasche

Residue precipitazioni in nottata, a carattere temporalesco sulle pianure orientali. Migliora al mattino, ma di nuovo instabilità pomeridiana sui settori alpini e prealpini orientali, con precipitazioni localmente fino a sera. Temperature in diminuzione, con massime sui 32-33°C.