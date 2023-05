A Como continuerà a piovere (tanto): nuova allerta per temporali forti

Ancora pioggia su Como e provincia almeno fino a domenica (compresa).

Tutto merito di un vortice che si sta posizionando a ovest dell'Italia e che orchestrerà "una perturbazione responsabile di un'intensificazione del maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali", hanno scritto gli esperti di 3Bmeteo.

L'instabilità atmosferica continuerà anche per tutta la giornata di oggi 12 maggio, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio, accompagnate da rovesci a carattere temporalesco, ha precisato il meteorologo. In totale, si prevede un ulteriore accumulo di 12 millimetri di pioggia. Il maltempo perdurerà durante il weekend, con piogge previste a partire dal pomeriggio di sabato e temporali sparsi previsti per domenica.

La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per temporali forti su Como, Lecco, Monza e Brianza e gran parte della Lombardia.

L'allerta meteo della protezione civile

"Le precipitazioni saranno in estensione ovunque nel corso della mattinata ed in intensificazione nella seconda parte della giornata, persistenti da sparse a diffuse fino a sera. Le precipitazioni nel pomeriggio saranno anche a carattere convettivo e temporalesco diffuso e con maggior possibilita? di eventi intensi sulla fascia meridionale della Regione, ma con bassa probabilita? di temporali forti. Il Centro Funzionale rivalutera? in seguito gli scenari previsionali e l'eventuale emissione di un nuovo documento di allerta".

Domani a Como

A Como domani 13 maggio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2117m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.