Domenica instabile con temporali, anche forti e grandine: fino a quando dura l'allerta

Ancora pioggia e tempo instabile per tutta la giornata di oggi domenica 4 giugno. L'allerta meteo per temporali forti è stata emessa ieri dalla protezione civile ed è stata confermata fino alle mezzanotte del 5 giugno. La pioggia sarà più concentrata nella Brianza Comasca, ma fenomeni locali intensi potrebbero verificarsi anche a Como città e più in generale in tutta la provincia. Come riferiscono gli esperti di 3Bmeteo, il Mediterraneo rimarrà sede di infiltrazioni umide e instabili che coinvolgeranno anche l'Italia. A complicare le cose ci si metterà anche una relativa area di bassa pressione che dalle Baleari si avvicinerà a Corsica e Mar Ligure, dando luogo ad una diffusa instabilità al Centro-Nord. Nel Comasco temporali possibili in mattinata e nel tardo pomeriggio.

Il comunicato della protezione civile

"Nel corso della giornata del 04/06 le precipitazioni anche a carattere convettivo saranno possibili sull'intero territorio regionale; i fenomeni saranno piu? probabili nella notte e tra la tarda mattinata e la prima serata. In generale si rileva una probabilita? bassa di temporali forti, ma sui settori di Pianura e sull'Appennino e? previsto un piu? elevato potenziale per lo sviluppo di forti rovesci di pioggia localizzati, grandine di dimensioni medio-piccole, brevi e locali rinforzi del vento".