Como, arriva la neve anche in pianura

Dopo l'irruzione di aria fredda di matrice artica sarà il vortice polare, come riportato anche su 3bmeteo.com, in persona a intervenire nelle sorti dell'inverno. Un vortice polare che si è letteralmente fatto in tre con un minimo sul Canada, uno sul Mare di Okhotsk in Russia e uno che si porterà velocemente nel cuore dell'Europa entro stasera collocandosi tra l'Inghilterra meridionale e la Francia.

Non sarà un normale vortice ciclonico di matrice atlantica ma un ciclone freddo ben strutturato a tutte le quote che avrà conseguenze importanti probabilmente fino alla prima settimana di gennaio. Il primo fronte perturbato collegato a questo vortice esordirà sull'Italia settentrionale e anche su Como, entro fine giornata con fenomeni che andranno intensificandosi nella notte di lunedì è che date le basse temperature saranno nevosi fino in pianura. Arriva la neve dunque ma non dappertutto, le condizioni per le nevicate in piano si realizzeranno soltanto al Nord grazie alla tenuta del cuscino di aria fredda venutosi a creare.

Mattinata stabile, poi via via aumenteranno le nubi

Dopo una mattinata stabile e in gran parte soleggiata ma con temperature molto basse, quasi ovunque sottozero, le nubi tenderanno ad aumentare al Nordovest dal pomeriggio e in serata avremo le prime precipitazioni. Queste saranno nevose fino a bassa quota in Liguria e fino in Piano tra il Piemonte e la Lombardia, inizialmente deboli tenderanno a intensificarsi nell'arco della nottata quando si estenderanno anche a Emilia Romagna e Triveneto. Venti in sensibile rinforzo da SO dalla sera, forti in nottata. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Ricordatevi quindi di verificare di avere le gomme adatte per spostarvi anche in caso di neve. Nel Comasco l'intensità massima del fenomeno dovrebbe essere nella giornata di lunedì 28 dicembre.