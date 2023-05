Como, una settimana instabile: sole, temporali e temperature vicine a 30 gradi

Quella che ci aspetta sarà una settimana con temperature in aumento (mercoledì si supereranno i 28°), sole ma anche temporali sparsi. Dopo il lungo periodo perturbato, spiegano gli esperti di 3Bmeteo, sulla Lombardia si prospetta una settimana caratterizzata da maggior presenza del sole così come un netto rialzo termico nei valori massimi, i quali si porteranno di media intorno ai 27°C. Non mancherà però qualche nota instabile, principalmente confinata ai rilievi durante le ore pomeridiane-serali, ma che a tratti potrà spingersi anche sulle vicine pianure.

Meteo a Como lunedì 22 maggio

A Como domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2947m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 23 maggio

A Como dopodomani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3109m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per quanto riguarda mercoledì 24 e giovedì 25 maggio le temperature rimarranno intorno ai 26°, il cielo prevalentemente soleggiato ma con possibilità di rovesci sparsi. Giovedì previsti temporali, anche forti, nel pomeriggio.