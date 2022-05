A Como è arrivato l'anticiclone Hannibal: caldo africano e picchi fino a 32°

È arrivato Hannibal, l'anticiclone africano che porterà a Como e in Lombardia giornate praticamente estive.

La settimana, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, sarà caratterizzata dal nuovo rinforzo dell'anticiclone africano, con conseguente stabilità anche in Lombardia la quale vedrà una serie di giornate di stampo praticamente estivo grazie a valori prossimi ai 28-30°C. Qualche nota instabile solo mercoledì pomeriggio-sera quando non si escludono temporali pomeridiani sulle Alpi ma occasionalmente anche sulle pianure limitrofe. Ulteriore aumento delle temperature nella seconda parte di settimana con valori fino a 32-33 gradi in pianura.

A Como e provincia nel fine settimana allerta afa, in particolare sabato 21 maggio durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4007m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 22 maggio a Como qualche nube sparsa alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.