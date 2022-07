Como nella morsa del caldo: fine settimana rovente

È estate e le temperature salgono, così sarà questo fine settimana a Como e sul lago. In generale l'alta pressione africana continua ad irrobustirsi e il tempo nel weekend risulterà stabile su praticamente tutta Italia - ha precisato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo . Ci aspetta quindi un fine settimana rovente con temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in val padana si potranno toccare punte di 36°C.

Qualcosa potrebbe cambiare da giovedì 7 luglio quando "un flusso di correnti più fresche e instabili affonderà progressivamente dalle latitudini settentrionali e punterà il Mediterraneo centrale, iniziando ad erodere l'anticiclone africano", ha puntualizzato Bardellino di 3Bmeteo. A Como potrebbero arrivare da giovedì anche intensi temporali, accompagnati da vento forte. E proprio grazie a queste precipitazioni le temperature potrebbero subire una sensibile diminuzione. Ma il condizionale in questi casi è d'obbligo e l'unica cosa certa è il grande caldo che ci aspetta nei prossimi giorni. Ecco le previsioni per il fine settimana a Como e provincia.

Meteo a Como Sabato 2 luglio

A Como domani sabato 2 luglio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4629m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Prealpi Comasche

Condizioni di stabilità, con tempo asciutto su tutti i settori. Un po' di nubi in più dal pomeriggio copriranno parzialmente il cielo delle zone alpine, ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, con massime fino a 33-34°C in pianura e minime intorno ai 20°C.

Domenica 3 luglio

A Como dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4315m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Prealpi Comasche

Il nuovo aumento dei valori di pressione porta condizioni di generale stabilità, con solo un po' di nubi innocue sui rilievi alpini. Sereno altrove. Clima molto caldo, con temperature massime che saliranno fino a toccare valori di 36-37°C sulle basse pianure nel pomeriggio.