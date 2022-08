Gli scherzi del meteo a Como a Ferragosto: caldo, sole e qualche temporale

La giornata di Ferragosto non dovrebbe essere rovinata: a Como e provincia sono previsti per la maggior parte del tempo caldo e sole ma qualche temporale potrebbe arrivare nel corso della giornata. Lunedì 15 agosto stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, infatti, potrebbe piovere e non sono esclusi temporali, che dovrebbero arrivare in serata.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche le previsioni dell'aeronautica militare, che non esclude temporali anche nella fascia oraria tra le 11 e le 14.

Il meteo a Como e provincia il giorno di Ferragosto

A Como domani giornata con tempo variabile. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3479m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Le piogge sono previste intorno alle 19, ma tenetevi sempre aggiornati sul sito degli esperti.

Lunedì infiltrazioni di aria umida e fresca in quota determinano un peggioramento delle condizioni meteo sulla Lombardia, con rovesci e temporali che dalle ore pomeridiane potranno coinvolgere tutti i settori, specialmente quelli di alta pianura. Clima comunque caldo e afoso, sui 30°C.