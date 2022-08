Como, fiammata africana verso i 40°. Poi arrivano i temporali

"Siamo alla vigilia della quinta ondata di caldo della stagione estiva 2022. Oggi toccherà essenzialmente alla Penisola Iberica fare i conti con temperature molto elevate anche localmente superiori ai 40°C, poi da domani giovedì massime e minime saliranno anche sull'Italia e venerdì (5 agosto) si entra nella fase clou. Fortunatamente la situazione sarà molto diversa da luglio, non raggiungeremo valori estremi anche se qualche punta vicino ai 40°C sarà possibile ma rara e l'ondata non durerà a lungo. Il caldo intenso si farà sentire per almeno 3 giorni, poi da domenica l'avvio di una fase più instabile farà scendere i termometri al Nord" a parlare l'esperto di 3Bmeteo Carlo Migliore .

Le previsioni per Como e provincia

A Como domani venerdè 5 agosto cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4383m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

L'ondata di caldo africano raggiunge il suo apice sul Nord Italia con temperature che toccano i 37-38 gradi in pianura. Tempo sempre in prevalenza soleggiato in Valpadana, temporali più diffusi sulle Alpi che verso sera potranno sconfinare anche alle zone prealpine.

Sabato sera arrivano i temporali

Sabato 6 agosto a Como e provincia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. L'anticiclone comincia a mostrare i primi segnali di cedimento. La giornata sarà comunque in prevalenza soleggiata e molto calda in pianura padana con punte di 36-37 gradi. Temporali di calore pomeridiani in montagna che verso sera potranno estendersi qua e là anche alle aree pianeggianti.

Domenica 7 agosto grazie ai temporali del sabato sera la temepratura dovrebbe calare di anche 5°.