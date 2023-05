Como, 1° maggio all'insegna di pioggia e temporali: le previsioni per i prossimi giorni

Un'area di bassa pressione, come riferiscono gli esperti, abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale.

Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Deboli piogge serali; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali. Zero termico nell'intorno di 2350 metri.

Meteo a Como il 1° maggio

A Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2207m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Da mercoledì 3 torna il sole e salgono le temperature

Anche domani 2 maggio a Como i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Mercoledì 3 invece torna il sole e aumentano le temperature che arriveranno (le massime) fino a 24° contro i 17° di oggi. Il sole sarà splendente per l'intera giornata e non sono previste piogge.