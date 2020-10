Maltempo a Como: strade come fiumi e buche enormi

Una pioggia battente ha cominciato a cadere sul Comasco a partire dal tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre ed ha continuato per gran parte di lunedì 26. E secondo le previsioni meteo, anche domani, 27 ottobre il cielo sarà perturbato e pioverà fino a fine mattinata. Nel pomeriggio le cose dovrebbero progressivamente migliorare e da mercoledì 28 ottobre dovrebbe tornare il sereno e anche le temperature subiranno un rialzo.

Nel mentre questi due giorni di forte pioggia sono bastati a rendere molte strade di Como dei veri e propri "fiumi". Nella foto vediamo via Grossi all'incrocio con via Zezio. In altre zone invece, come segnalato da molti lettori, nelle strade si sono formate delle grosse buche. Attenzione, quindi a chi si metterà in macchina perchè probabilmente troverà alcune vie impervie.