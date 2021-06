Como, allerta meteo per forti temporali: possibili grandinate sparse

Caldo, tanto caldo in questi giorni ma già oggi, sabato 19 giugno qualche nuvola sta offuscando il sole cocente. Ma domani, domenica 20 giugno, la protezione civile ha diramato allerta arancione per la zona di Como per quanto riguarda temporali (anche forti) sparsi e c'è anche la possibilità di grandinate localizzate. Sta arrivando infatti una perturbazione atlantica.

A Como domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto nel pomeriggio: sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4171m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio più forti e proverranno da Sud.

Per questi motivi la Protezione Civile ha diramato un avvisto di allerta arancione per temporali forti a Como e in gran parte della Lombardia (Monza e Brianza, Milano, Lecco) che comincerà domani domenica 20 giugno alle 10 del mattino e terminerà (salvo ulteriori aggiornamenti) alle 2 di notte del 21 giugno.