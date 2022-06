Como, si scatenano i temporali (anche forti) ma nel weekend sole e clima ideale

In Lombardia la settimana in corso, come riportano gli esperti di 3bmeteo, è caratterizzata da un clima molto caldo e afoso, a causa della persistenza dell'anticiclone nord-africano. Nella giornata di venerdì però è previsto un passaggio temporalesco più deciso che coinvolgerà anche le pianure, specie nella seconda parte della giornata, prima di un nuovo miglioramento e aumento termico nel weekend.

Ricapitolando a Como e provincia temporali (anche forti a livello locale) nella giornata di domani venerdì 24 giugno ma sabato e domenica i cieli saranno per la maggior parte sereni e le temperature, dopo le piogge, si abbasseranno di circa 3° gradi: questo significa che sabato e domenica saranno giornate calde e di sole ma meno "asfissianti" di quelle appena trascorse. Giornate perfette per gite e escursioni all'aria aperta. Andiamo nel dettaglio.

Previsioni meteo a Como per sabato 25 giugno

A Como dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3737m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi comasche

Aria più mite e secca determina un miglioramento generale delle condizioni meteo, con solo residua nuvolosità su Alpi e basse pianure. Cieli sereni sui restanti settori. Temperature in lieve diminuzione, ma con massime ancora fino a 32-33°C sulle zone di bassa pianura.

Domenica 26 giugno

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi comasche

Giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico. Tempo stabile e asciutto, con solo un po' di nubi, maggiormente diffuse a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Lieve aumento della nuvolosità su questi settori in serata. Temperature in nuovo aumento, con punte fino a 35°C.