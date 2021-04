Como, in arrivo piogge e temporali. Brutto tempo nel primo weekend in zona gialla

Da oggi, mercoledì 28 aprile il cielo su Como e in generale su tutta la Lombardia andrà a peggiorare gradualmente con nuvole e da domani cominciano le piogge. A Como giovedì 29 aprile è prevista una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 47.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2281m.

Venerdì 30 la situazione sarà pressochè la stessa di giovedì: piogge soprattutto al mattino, qualche schiarita nel pomeriggio e la sera di nuovo rovesci.

Sabato 1° maggio, festa dei lavoratori, il primo giorno del primo weekend in zona gialla, purtroppo il contesto rimane spiccatamente instabile. Molte nubi con acquazzoni e temporali (più diffusi sui rilievi) per gran parte del giorno; in pianura fenomeni più intensi tra pomeriggio e sera. I cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16.4mm di pioggia, e temperature massime intorno ai 15°.

Domenica 2 maggio ancora pioggia e qualche schiarita a partire dal tardo pomeriggio per arrivare a lunedì 3 dove tornerà il sereno.