Como, estate da incubo: maltempo e temporali anche questo weekend

Non c'è tregua, almeno per il momento per Como e provincia e, piu' in generale per la Lombardia. Da fine luglio si stanno sussegguendo fenomeni temporaleschi violenti, grandinate localizzate e il lago è esondato. Purtroppo anche per il prossimo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 agosto, le previsioni meteo non preannunciano nulla di buono. Vediamo, con gli esperti di 3B Meteo come sarà il tempo nel weekend. Intanto oggi, dopo una nottata con residui fenomeni temporaleschi specie sulle zone centro-orientali, la giornata sarà di fatto ben soleggiata e stabile. Cieli poco nuvolosi con qualche annuvolamento limitato alle zone montuose, ma senza precipitazioni. Temperature in ripresa ovunque, specie nei valori massimi che si riporteranno sui 27-29°C. Anche domani 6 agosto la situazione sarà simile a quella odierna.

Sabato 7 agosto meteo a Como e provincia

A Como sabato 7 agosto nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in forte intensificazione in serata con rovesci temporaleschi, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3971m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Zona Prealpi Comasche: Giornata calda e afosa ma con nubi in aumento, soprattutto sulle Alpi dove nel pomeriggio-sera arriveranno dei temporali che potranno risultare anche forti. Sulle pianure possibilità di sconfinamenti temporaleschi solamente in serata e limitatamente alle zone più vicine ai monti.

Domenica 8 agosto

A Como cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3810m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Dal pomeriggio di domenica la situazione dovrebbe stabilizzarsi via via verso il sereno, almeno fino a venerdì 13.