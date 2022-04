A Como crollano le temperature, fino a 10 gradi in meno: arriva la pioggia

Godiamoci questo bel sole perchè in settimana a Como e provincia e in generale in tutta la Lombardia arriverà la pioggia e con lei anche un ulteriore calo delle temperature. Per oggi, lunedì di Pasquetta, nessuna sorpresa: cieli sereni e temperature fino a 22°. Anche nella giornata di domani, martedì 19 aprile, come riportano gli esperti di 3Bmeteo i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con stratificazioni in transito serale ma non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C.

Mercoledì 20 aprile nuvole sparse alternate a schiarite per l'intera giornata e la temperatura comincia a scendere: la massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C.

Sarà però giovedì 21 aprile il giorno in cui la temperatura massima registrata sarà di 12°, dieci in meno rispetto a oggi. I cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Brutto tempo anche venerdì e sabato e domenica prossimi. Nella giornata di sabato 23 possibile allerta pioggia (che sarà confermata nelle prossime ore) e nel Comasco sono previsti fino a 16mm di pioggia e temporali e lo stesso è previsto per domenica 24. Da lunedì prossimo, 25 aprile, questa parentesi di pioggia e temporali lascerà di nuovo spazio al sole e le temperature si rialzeranno fino a 20-22°.