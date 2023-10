A Como il caldo resiste ancora come in estate

Dopo una domenica davvero estiva, con punte vicino ai 30 gradi, continua inesorabile la resistenza dell'alta pressione africana. Per quello che possono vedere gli esperti di 3bMeteo, sull'Italia durerà probabilmente fino a venerdì. Col passare dei giorni la massa d'aria inizierà a invecchiare e le foschie o i banchi di nebbia inizialmente isolati diventeranno più diffusi e nelle prime ore del mattino potranno essere una caratteristica di gran parte della Valpadana e delle valli del Centro. Questo potrà inibire leggermente il riscaldamento diurno che invece a inizio settimana sarà notevole. Dopo la giornata di ieri, oggi sarà probabilmente la giornata più calda con punte di 33°C potranno essere registrate in pianura al Nord e anche sulle zone interne del Centro. Record saranno possibili per la regione Marche, il Lazio, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Piemonte e forse anche la bassa Lombardia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni a Como per i prossimi giorni in attesa di capire l'evoluzione per il weekend quando potrebbe essere registrato il primo cedimento termico di questo anomalo autunno ancora senza pioggia.

Lunedì 10 ottobre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3806m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 11 ottobre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3997m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 12 ottobre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4025m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 13 ottobre

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3829m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.