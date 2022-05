Como, caldo da record per maggio: fino a 35° gradi nel weekend. Allerta afa

Attenzione ai colpi di caldo e all'afa: questo weekend a Como e provincia sono previste temperature che potranno arrivare fino a 35°. "Prosegue e anzi si aggraverà l’anomalia meteo-climatica che ci portiamo avanti da mesi” – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “come se non bastasse la siccità che negli ultimi mesi sta fortemente penalizzando soprattutto il Centronord Italia, ora facciamo i conti anche con il caldo anomalo. L’estate sta infatti giocando da anticipo e ce ne siamo accorti tutti: temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della Penisola, con i primi 28-30°C. Le piogge, davvero poche, sono a carico esclusivo di temporali localizzati, che certamente non possono risolvere il serio deficit idrico in cui versano diverse aree d’Italia, tutto questo in un mese statisticamente piovoso o quantomeno instabile: l’estate sul calendario deve ancora arrivare, ma di fatto molti campi sono già secchi."

Ma non è tutto perchè sabato e domenica il caldo aumenterà, specie in pianura: "Nei prossimi giorni l’anticiclone africano interesserà in modo via via più deciso l’Italia” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – da giovedì assisteremo a stabilità quasi assoluta con tanto sole fino al weekend, al più qualche temporale occasionale su Alpi, Prealpi e pedemontane. In questa fase assisteremo inoltre alla prima seria ondata di caldo africano, con punte di oltre 30°C fino a picchi di 33-35°C in Pianura Padana tra sabato e domenica. Più fresco lungo le coste, mitigate dalle brezze marine”.

Como le previsioni per sabato 21 maggio

A Como domani sabato 21 maggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3920m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 22 maggio

Nuova giornata con clima molto caldo e afoso, decisamente oltre i canoni tipici del periodo. Cieli poco nuvolosi con classici cumuli ad evoluzione diurna lungo le vette alpine, ma con rischio molto basso di eventuali piovaschi. Temperature con poche variazioni, sempre ben oltre i 30°C e con valori massimi intorno ai 34-35°C. Venti deboli a regime di brezza.