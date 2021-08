Como, caldo estremo: fino a Ferragosto nella morsa dell'anticiclone africano

Arriva il caldo, senza mezze misure. Sarà probabilmente la settimana più calda dell'estate 2021, infatti il clima nel Comasco e in tutta la Lombardia in generale si farà via via più caldo con massime in pianura che raggiungeranno i 33-35 gradi, e punte anche superiori su pavese, lodigiano, cremonese e mantovano. Proprio nel weekend di Ferragosto è atteso il picco della canicola con massime che sulle basse pianure potranno toccare anche i 36-38 gradi e lo zero termico che in montagna oltrepasserà i 4500 m di altitudine. Aumenterà inoltre l'afa, specie nelle ore serali e notturne con disagio notevole soprattutto nei grandi centri urbani. Fase stabile e anticiclonica che potrebbe proseguire anche la settimana successiva, seppur con un ridimensionamento delle temperature ed il ritorno di qualche temporale.

A Como le giornate piu' calde con probabile allerta afa saranno giovedi' 12, venerdi' 13 e sabato 14 agosto.

Ma quando finirà il gran caldo? La settimana entrante sarà con molta probabilità la più calda dell'estate. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega come il potente anticiclone africano ingloberà tutta la Penisola nei prossimi giorni, ponendo fine anche alla lunga sequenza di temporali che ha interessato diverse aree del Nord per quasi due mesi.

Il tempo sarà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, sebbene i cieli potranno a tratti venire offuscati da nubi medio-alte di passaggio, specie al Centrosud e tra martedì e mercoledì, quando non si esclude anche qualche fugace piovasco