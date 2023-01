Meteo a Como, scoppia l'inverno che porta freddo, neve e vento forte

Godiamoci ancora questa bella domenica perché dalla prossima settimana l'inverno, quello vero e con temperature decisamente più rigide, arriverà e anche a Como e provincia le cose stanno per cambiare.

Le temperature caleranno anche in modo netto, soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “più nello specifico lunedì sono previste nevicate mediamente dai 300-500m, in particolare sui settori di Nordest, ma attenzione soprattutto tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare neve questa volta non solo in collina ma a tratti in pianura, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, e naturalmente fino al fondovalle sulle Alpi; neve a quote basse anche sull'entroterra ligure, specie savonese e genovese. Pioggia a tratti mista a neve non è inoltre localmente esclusa su medio-alta pianura veneta e alta pianura friulana.”

Città potenzialmente coinvolte dalla neve:

Tra le città che potrebbero dunque vedere la neve segnaliamo Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Milano, Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, Piacenza, oltre naturalmente che Sondrio, Trento, Bolzano, Belluno. Pioggia a tratti mista a neve sarà altresì possibile su città come Parma, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, Padova, Pordenone e Udine. Ad oggi è prematuro fornire dettagli sugli accumuli (che potrebbero essere al più di qualche centimetro sulla pianura lombarda, scarsi o nulli sui restanti settori di pianura). Ribadiamo che il condizionale resta d'obbligo, in quanto mancano ancora diversi giorni e una minima oscillazione delle temperature o spostamento dei fronti potrebbe cambiare le carte in tavola. Seguiranno dunque importanti aggiornamenti.

Il meteo a Como lunedì 16 e martedì 17

Lunedì 16 gennaio i cieli saranno coperti ma è da martedì 17 che a Como e provincia le nubi saranno in progressivo aumento, com deboli piogge nel pomeriggio, che assumeranno carattere nevoso in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 908m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.