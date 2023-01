Como, arriva il freddo artico: neve e nuova allerta meteo per vento forte

La giornata a Como e provincia inizia con un'allerta meteo per vento forte della protezione civile e la neve che scende abbastanza copiosa anche in pianura e in città anche se probabilmente non attecchirà.

Ecco il comunicato della Protezione Civile in merito all'allerta per vento forte:

"Dalle prime ore di oggi 19/01 attese deboli precipitazioni sulla Pianura, Appennino e Prealpi con limite neve tra i 300-600 metri. Prevista ventilazione settentrionale in rinforzo sui settori Alpini e Prealpini, in particolare su Val Chiavenna, Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, e Lario e Prealpi Occidentali. Sono previste raffiche massime fino a 80 km/h in quota. Si segnala possibile interessamento anche dei fondivalle e delle pianure occidentali, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di Foehn. Attenuazione prevista in serata, ma persistente ancora in quota".

Si chiede pertanto di segnalare con tempestivita? eventuali criticita? che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.

È arrivato il freddo artico: cosa dicono gli esperti

L'Italia, come riportano gi esperti di 3Bmeteo, sta vivendo la prima vera fase invernale della stagione. Questo grazie alla discesa di aria artico marittima che ha interessato tutta l'Europa Centro-occidentale, riportando così un clima più consono al periodo. Pioggia, neve, vento e mareggiate stanno caratterizzando questa prima parte della settimana sul nostro Paese e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Vediamo andando nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.

Giovedì 19. Giornata tipicamente invernale al Nord con nevicate a quote molto basse, fino a 100-200m al Nord-Est, Lombardia meridionale, Liguria e in Emilia Romagna. La neve si farà vedere fino al piano entro sera sulla Pianura Padana centro-orientale.