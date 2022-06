A Como emessa una nuova allerta meteo per temporali forti. Rischio grandine e nubifragi

La Protezione Civile di regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo che coinvolge anche Como e provincia.

Un'estate rovente quella del 2022, dove la siccità ha messo in crisi il settore agricolo e dove il caldo asfissiante si alterna a temporali molto forti che però non sembrano risolutivi per la carenza idrica. L'ultimo, giovedì 23 giugno, è stato un temporale breve ma intenso che ha visto molte strade di Como trasformarsi in fiumi (video e testimonianze).

Questa la nota sul sito della Regione per la nuova allerta:

"Un nucleo perturbato proveniente dalla Spagna arriverà sul Nord Italia nel corso della giornata di domani 28/06, apportando spiccate condizioni di instabilità su tutta la regione. Sono quindi attese precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolar modo nel pomeriggio e in serata. Si prevede, già dal mattino, possibilità di locali rovesci o temporali, con maggiore probabilità su Alpi e Prealpi. Durante il pomeriggio è attesa la formazione di ammassi temporaleschi più estesi e organizzati a partire dai settori Occidentali, in lento spostamento verso Est con raggiungimento dei restanti settori della regione entro la serata. Su gran parte del territorio sussiste una moderata probabilità di fenomeni intensi con possibilità di precipitazioni abbondanti e persistenti, specie lungo le Prealpi. Sulla pianura e sull'Appennino si segnala il pericolo di precipitazioni abbondanti (anche grandine di medie-grosse dimensioni su Pianura Orientale), ma con una fenomenologia che ad oggi è vista locale/sparsa. Ovunque sono possibili forti raffiche di vento in accompagnamento ai temporali.

Riguardo le cumulate di pioggia attese: locali punte oltre 50 mm nelle 6 ore e fino a 80-100 mm nelle 12 ore, ad oggi con maggiore probabilità a ridosso dei settori prealpini."

Como, le previsioni per martedì 28 giugno

A Como domani, come riferiscono gli esperti di 3bmeteo, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 32mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4011m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Sotto la tabella con le previsioni ora per ora di martedì 28, per eventuali aggiornamenti seguite il link 3bmeteo:

Prealpi Comasche

Un impulso instabile in ingresso da Ovest determina un aumento dell'instabilità con tendenza a rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e abbondanti sui settori prealpini in serata. Temperature in generale diminuzione.