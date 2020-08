Como, ultimo weekend d'agosto all'insegna del maltempo: scatta l'allerta meteo

Oggi, giovedì 27 agosto, secondo le previsioni Arpa( Agenzia Regionale per la Protezione Dell'Ambiente), ci sarà ancora sole a Como e in Lombardia, ma già in tarda serata sarà alta la probabilità di temporali forti sui settori nord-occidentali, con parziale interessamento anche della fascia pedemontana e alta pianura occidentale.

Da venerdì 28 crescerà poi progressivamente la probabilità di rovesci e temporali su tutta la Lombardia a causa del passaggio di una perturbazione da Nord Atlantico. Si abbasseranno anche le temperature.

Le giornate di sabato e domenica sono previste, al momento, molto instabili con possibilità di rovesci e temporali disclocati, anche forti. Purtroppo chi sognava un ultimo week end di agosto soleggiato, prima di rimmergersi negli impegni che normalmente si intensificano nel mese di settembre, rimmarrà deluso.

L'allerta arancione per forti temporali della Protezione Civile scatterà da stasera, 27 agosto a mezzanotte, fino al prossimo aggiornamento.

A causa delle previsioni meteo, a Como sono stati spostati anche dei lavori di asfaltatura delle strade.