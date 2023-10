In arrivo il ciclone Bernard che porta forti temporali e nubifragi: torna il maltempo anche a Como

Breve pausa con una domenica all'insegna di poche nuvole e del sole ma già da domani a Como e in Lombardia tornerà il maltempo. È in arrivo, come spiegano da 3Bmeteo, il ciclone Bernard (Xantos secondo Berlino) che si muove velocemente verso il Portogallo meridionale. È accompagnato da piogge intense anche a carattere alluvionale e venti oltre i 100kmh e colpirà oltre al Portogallo anche la Spagna e il Marocco.

L'aria caldo umida trascinata da Bernard dalle latitudini africane verso il Mediterraneo centrale sarà il combustibile per la formazione di un'intensa perturbazione che porterà forte maltempo. L'incipit nella giornata di domani lunedì 23 ottobre quando il richiamo meridionale inizierà a portare i primi fenomeni al Nordovest, poi il passaggio del fronte vero e proprio che avverrà martedì e in parte anche mercoledì. Le regioni più esposte saranno quelle settentrionali tutte, poi quelle centrali e meridionali tirreniche mentre l'Adriatico e lo Ionio saranno più sottovento.

"Le prime piogge al Nord - ha spiegato Migliore - sono attese già nella giornata di lunedì ma ne risentirà prevalentemente il Nordovest e non saranno intense, solo a fine giornata e nel corso della notte è attesa la vera e propria perturbazione che condurrà a una giornata di martedì perturbata con piogge intense e nubifragi su Lombardia, Piemonte, Liguria, in estensione al Triveneto e l'Emilia Romagna ed entro fine giornata anche alla Toscana, la Sardegna ed il Lazio".

Meteo a Como nei prossimi giorni

Già da domani lunedì 23 ottobre a Como nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata

A Como dopodomani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 42mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3059m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Il livello del lago di Como

Dopo le copiose piogge delle ultime ore il lago ieri 21 ottobre ha superato il 70% di riempimento e nel tardo pomeriggio è arrivato a 80 cm sopra lo zero idrometrico. Mancano quindi solo 40 centimetri alla quota di esondazione. Considerando le previsioni che già da domani in serata indicano pioggia e con la giornata di martedì 24 dove la perturbazione di passaggio sarà molto intensa, il lago resta osservato speciale.