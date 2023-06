Che tempo farà nel secondo weekend di giugno

L'Italia è ancora ostaggio di una blanda circolazione di bassa pressione che oltre a stimolare una diffusa instabilità pomeridiana determina anche una certa instabilità frontale, soprattutto al Sud o come accaduto stanotte sul Lazio. Ma nel corso dei prossimi giorni il minimo in quota responsabile di tutta questa pioggia si sposterà gradualmente verso l'Europa orientale favorendo un seppur lieve, aumento della pressione atmosferica. Ciò garantirà una maggiore stabilità anche se non in senso assoluto, i temporali saranno infatti ancora possibili e localmente potranno assumere anche carattere di forte intensità ma saranno, salvo casi isolati, più probabili nelle ore centrali della giornata e sulle zone montuose o adiacenti ai monti. Il maggiore soleggiamento e l'arrivo di correnti più calde dalle basse latitudini favorirà anche un aumento delle temperature. Vediamo allora di fare la panoramica generale della situazione prevista nei prossimi giorni dagli esperti di 3bMeteo.

In Lombardia un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo venerdì 9 giugno tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Per sabato 10 giugno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3565m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi domenica 11 giugno, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3706m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.