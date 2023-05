In arrivo un nuova fase di temporali nel weekend

Un maggio così piovoso come non accadeva da molto anni. E sarà così ancora per giorni dopo le piogge copiose di questa notte e l'allerta meteo della protezione civile. Oggi la circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta un attimo la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Ma vediamo le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend.

Venerdì 25 maggio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3331m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 26 maggio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3351m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 27 maggio

Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3241m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.