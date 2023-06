Che tempo farà nel weekend: solo sole, finalmente

Dopo l'ennesima ondata di maltempo, un campo di alte pressioni abbraccia finalmente la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pedemontane-alte pianure e Orobie cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend.

Venerdì 16 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3124m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 17 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3467m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 18 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3912m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.