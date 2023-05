Che tempo farà il ponte del 2 giugno

Ampie schiarite agli scrosci temporaleschi anche forti per tornare poi successivamente a condizioni poco nuvolose. Questo è il tipo di tempo che ci aspetta nei prossimi giorni a causa di un campo barico debole alle nostre latitudini, condizionato dall'evoluzione di un vortice africano e dalla scomoda presenza sul nord Europa di un anticiclone di matrice azzorriana che ha il suo centro di azione sul Regno Unito. Ma vediamo come questa lunga fase di instabilità si comporterà nel ponte del 2 giugno secondo le previsioni degli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 2 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3268m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.



Sabato 3 giugno

cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3166m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 4 giugno

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3047m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.